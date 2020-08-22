Голкипер "Динамо" перешел в "Ингулец"

Голкипер киевского "Динамо" Артем Малыш продолжит карьеру в футбольном клубе "Ингулец", который в сезон 2020/21 будет выступать в Премьер-лиге Украны.

Фамилия 20-летнего футболиста появилась в заявке команды из пгт. Петрово Кировоградской области на официальном сайте УПЛ. Выступать за "Ингулец" Малыш будет под №73.

Малыш – воспитанник академии "Динамо". За команду U-19 дебютировал в сезоне 2017/18, сыграв за два сезона в общей сложности 4 матча, пропустив 6 мячей. Еще 2 игры Артем провел в команде "Динамо-U21", отстояв на 0.

Малыш заявлен под №73 УПЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, воспитанник "Динамо" Евгений Волынец, выступающий за "Колос" из села Ковалевка Васильковского района Киевской области отбил два пенальти в матче 1-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против "Шахтера".

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