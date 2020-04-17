Голкипер "Динамо" Денис Бойко заявил, что для клуба выход в Лигу чемпионов является хорошим достижением с финансовой стороны, однако это не имеет смысла, если команда к этому не готова.

"Конечно же, лучше выходить в Лигу чемпионов с первого места. Но, с другой стороны, выходить туда и быть "мальчиками для битья"... Да, для клуба попадание в ЛЧ – это хорошо, учитывая финансовые вознаграждения. Но выйти туда и проиграть все шесть матчей, чтобы нас разносили без шансов, не хотелось бы", – рассказал Бойко в интервью официальному сайту "Динамо".

Денис Бойко ФК "Динамо" Киев

Он отметил, что Лига Европы является хорошим местом для того, чтобы состав сыгрался, а молодые футболисты набрались опыта.

"Нужно быть реалистами и трезво оценивать свои возможности. Я не скажу, что сегодня мы не готовы к этому. Но, наверное, судя по определенным моментам, иногда лучше лишний год окрепнуть и сыграть в Лиге Европы, набравшись еще больше опыта, чтобы сыгрался состав. У нас каждый год появляется много молодых ребят, которые пробиваются в основу и хотят заявить о себе", – добавил голкипер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денис Бойко рассказал, при каких обстоятельствах обматерил своего бывшего партнера по команде Жуниора Мораеса во время матча с "Шахтером".

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