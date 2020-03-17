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17 марта • обновлено в 13:49
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Голкипер бывшего клуба Лунина рассказал о непростых отношениях с украинцем

1.7т
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Вратарь испанского "Реал Вальядолида" Хорди Масип сравнил взаимоотношения с Андреем Луниным, который покинул клуб зимой, и вернувшимся из аренды Хосе Каро.

"У меня очень хорошие отношения с Хосе Каро. Что касается Андрея, то мы с ним не очень много общались из-за его закрытости. С Хосе мы много общаемся, постоянно соревнуемся на тренировках, он отличный парень. Лунин тоже, но он более сдержанный, дело в его характере", – цитирует слова Масипа издание TribalFootball.

Хорди Масип

Хорди Масип

Напомним, что в зимнее трансферное окно Андрей Лунин перебрался в состав "Реал Овьедо", где моментально стал основным голкипером команды и одной из ее главных звезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта Лунин провел первый "сухой" матч за свой новый клуб, чем помог "Овьедо" приблизиться к выходу из зоны вылета в испанской Сегунде.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания
Теги
Реал Овьедо ФК Вальядолид
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