Голкипер бывшего клуба Лунина рассказал о непростых отношениях с украинцем

Вратарь испанского "Реал Вальядолида" Хорди Масип сравнил взаимоотношения с Андреем Луниным, который покинул клуб зимой, и вернувшимся из аренды Хосе Каро.

"У меня очень хорошие отношения с Хосе Каро. Что касается Андрея, то мы с ним не очень много общались из-за его закрытости. С Хосе мы много общаемся, постоянно соревнуемся на тренировках, он отличный парень. Лунин тоже, но он более сдержанный, дело в его характере", – цитирует слова Масипа издание TribalFootball.

Хорди Масип

Напомним, что в зимнее трансферное окно Андрей Лунин перебрался в состав "Реал Овьедо", где моментально стал основным голкипером команды и одной из ее главных звезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта Лунин провел первый "сухой" матч за свой новый клуб, чем помог "Овьедо" приблизиться к выходу из зоны вылета в испанской Сегунде.

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