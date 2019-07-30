Голая за рулем: агент рассказал о случае с Милевским в России

Агент бывшего футболиста киевского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков рассказал о неординарном случае с игроком во время его выступлений в чемпионате России.

"Когда он был в "Тосно", я приехал к нему в Питер и мы пошли в стрип-клуб. Спрашиваю у девчонок, часто ли они его видят. Говорят, два-три раза в неделю. Потом смотрю: его нигде нет. Минут 10-15 прошло – звонок: "Выходи, поехали домой, мне же завтра на тренировку". Я выхожу, смотрю, что за рулем Range Rover сидит стриптизерша. Говорит: "Давай садись, я вас отвезу домой". Она была трезвая. Но голая. Почти", – рассказал агент Артема в интервью YouTube-каналу "Красава".

Новости Милевский откровенно рассказал о сексе с Дашей Астафьевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский признался, что у него был секс с продюсером российского канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки. Кроме того, экс-футболист сборной Украины резко высказался о критике игроков из нашей страны, которые едут выступать в чемпионате России.

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