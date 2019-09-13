Гол Ярмоленко признали лучшим в Англии

Гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко выиграл в голосовании болельщиков "Вест Хэма" за лучший забитый мяч команды в августе.

Андрей Ярмоленко whufc.com

Украинец отличился в игре 4-го тура английской Премьер-лиги. Это был его первый гол после тяжелой травмы и дебютный в сезоне.

"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации "Гол месяца" в августе", – указано в твиттере "Вест Хэма".

The story. The goal. The celebration.



There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... ❤️ pic.twitter.com/cm5TCHoiqf — West Ham United (@WestHam) 12 сентября 2019 г.

Отметим, что после забитого мяча Ярмоленко подбежал к докторам "Вест Хэма", отблагодарив их таким образом за помощь в восстановлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ярмоленко больше не является самым дорогим футболистом Украины. В обновленном рейтинге Transfermarkt произошли заметные изменения.

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