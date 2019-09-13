Главная Новости
13 сентября • обновлено в 17:44
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Гол Ярмоленко признали лучшим в Англии

Читать материал на украинском

Гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко выиграл в голосовании болельщиков "Вест Хэма" за лучший забитый мяч команды в августе.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

whufc.com

Украинец отличился в игре 4-го тура английской Премьер-лиги. Это был его первый гол после тяжелой травмы и дебютный в сезоне.

"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации "Гол месяца" в августе", – указано в твиттере "Вест Хэма".

Отметим, что после забитого мяча Ярмоленко подбежал к докторам "Вест Хэма", отблагодарив их таким образом за помощь в восстановлении.

Новости
Украинец Зинченко в историческом матче помог "МанСити" разгромить "Вест Хэм" Ярмоленко

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ярмоленко больше не является самым дорогим футболистом Украины. В обновленном рейтинге Transfermarkt произошли заметные изменения.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия Лондон
Тег
ФК Вест Хэм
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel