Гол Ярмоленко признали лучшим в Англии

Гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко выиграл в голосовании болельщиков "Вест Хэма" за лучший забитый мяч команды в августе.

Украинец отличился в игре 4-го тура английской Премьер-лиги. Это был его первый гол после тяжелой травмы и дебютный в сезоне.

"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации "Гол месяца" в августе", – указано в твиттере "Вест Хэма".

The story. The goal. The celebration.



There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... ❤️ pic.twitter.com/cm5TCHoiqf