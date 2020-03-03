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4 марта • обновлено в 00:39
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Гол тура! Цыганков забил фантастический мяч в УПЛ

2.3т
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Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков отметился невероятным ударом в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

На 54-й минуте поединка против "Колоса" из Ковалевки 22-летний полузащитник сборной Украины решился на удар с 22 метров, который стал для Евгения Волынца фатальным.

Хавбек "Динамо" настолько ювелирно закрутил мяч в дальнюю девятку, что у голкипера не было никаких шансов спасти свою команду от гола.

OBOZREVATEL предлагает читателям полюбоваться этим шедевром.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цыганков только 13 февраля вернулся в общую группу после травмы.

В августе прошлого года, после того, как "Динамо" не сумело преодолеть 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, уступив бельгийскому "Брюгге" (0:1, 3:3), столичные фанаты жестко обматерили Цыганкова.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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