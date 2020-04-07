Видео дня: как "Динамо" устроило перестрелку с "Баварией" в полуфинале Лиги чемпионов

7 апреля 1999 года киевское "Динамо" провело один из самых ярких матчей в своей истории.
В столице Украины на НСК "Олимпийский" подопечные тогда Валерия Лобановского сыграли первый матч полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".
Украинская команда, в которой тогда блистали Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Головко, Валентин Белькевич, Андрей Гусин и многие другие просто катком прошлась по именитому оппоненту в начале игры и к 15-й минуте повело в счете благодаря голу Шевченко.
Шевченко забивает в ворота "Баварии"
ФК "Динамо" Киев
На 43-й минуте нынешний наставник сборной Украины сделал дубль. Однако перед самым свистком на перерыв Александр Шовковский пропустил нелепый гол со штрафного метров с 40 от Михаэля Тарната.
В начале второй половины Виталий Косовский снова оформил преимущество "Динамо" в два мяча. Он же мог сделать счет 4:1, однако в итоге немцам удалось невероятным образом уйти от поражения.
Вашему вниманию видеообзор грандиозной игры на НСК "Олимпийский".
В ответной игре в Мюнхене киевляне обидно проиграли 1:0 и не сумели впервые в своей истории пробиться в финал самого престижного европейского клубного турнира.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев, который ранее высмеивал коронавирус, рассказал о симптомах болезни.
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