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7 апреля • обновлено в 14:57
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Видео дня: как "Динамо" устроило перестрелку с "Баварией" в полуфинале Лиги чемпионов

1.6т
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7 апреля 1999 года киевское "Динамо" провело один из самых ярких матчей в своей истории.

В столице Украины на НСК "Олимпийский" подопечные тогда Валерия Лобановского сыграли первый матч полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".

Украинская команда, в которой тогда блистали Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Головко, Валентин Белькевич, Андрей Гусин и многие другие просто катком прошлась по именитому оппоненту в начале игры и к 15-й минуте повело в счете благодаря голу Шевченко.

Шевченко забивает в ворота "Баварии"

Шевченко забивает в ворота "Баварии"

ФК "Динамо" Киев

На 43-й минуте нынешний наставник сборной Украины сделал дубль. Однако перед самым свистком на перерыв Александр Шовковский пропустил нелепый гол со штрафного метров с 40 от Михаэля Тарната.

В начале второй половины Виталий Косовский снова оформил преимущество "Динамо" в два мяча. Он же мог сделать счет 4:1, однако в итоге немцам удалось невероятным образом уйти от поражения.

Вашему вниманию видеообзор грандиозной игры на НСК "Олимпийский".

В ответной игре в Мюнхене киевляне обидно проиграли 1:0 и не сумели впервые в своей истории пробиться в финал самого престижного европейского клубного турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев, который ранее высмеивал коронавирус, рассказал о симптомах болезни.

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
Персоны
Валерий Лобановский Андрей Шевченко
Теги
ФК Динамо Киев ФК Бавария
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