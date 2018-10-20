Гол Роналду не спас "Ювентус" от фиаско в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" прервал свою десятиматчевую победную серию, сыграв вничью с "Дженоа" в матче девятого тура итальянской Серии А. Гол Криштиану Роналду не спас "старую сеньору" от потери первых очков в чемпионате.

Туринцы вышли вперед в средине первого тайма. Португальский форвард отменно сыграл на добивании.

Но этого гола оказалось недостаточно для того, чтобы праздновать победу: во второй половине встречи Бесса головой замкнул прострел с фланга. Несмотря на то, что "старая сеньора" доминировала на поле и нанесла более чем в два раза больше ударов по воротам, чем соперник, команды в этом противостоянии поделили очки.

Криштиану Роналду FC Juventus

Напомним, что 23 октября "Ювентус" отправится в Англию на матч Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал OBOZREVATEL, игрока "Ювентуса" выгнали из-за Роналду.