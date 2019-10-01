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1 октября • обновлено в 23:47
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Гол на последней секунде принес победу "Шахтеру" в Лиге чемпионов - опубликовано видео

Гол на последней секунде принес победу "Шахтеру" в Лиге чемпионов - опубликовано видео
Поединок завершился со счетом 2:1
1.4т Читать материал на украинском

Израильский футболист донецкого "Шахтера" Манор Соломон принес победу своей команде во 2-м туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 ударом на последней секунде драматичного матча с "Аталантой".

На 5-й добавленной минуте при счете 1:1 украинцы смогли организовать контратаку. Додо поборолся с защитниками, выкатил на форварда сборной Израиля, который смог затолкать круглого в ворота итальянцев.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть этот невероятный момент.

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Напомним, что встреча в Милане на стадионе "Сан Сиро" между "Аталантой" и "Шахтером" завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Украины. Кроме Соломона гол за "оранжево-черных" забил Мораес, а Андрей Пятов отбил пенальти.

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Темы
Лига чемпионов Шахтер - Аталанта
Место
Италия Милан
Теги
ФК Аталанта ФК Шахтер
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