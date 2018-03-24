Гол Мюллера в ворота Испании заставил комментатора биться в истерике - опубликовано видео

Футболист сборной Германии Томас Мюллер отметился невероятным ударом в товарищеском матче против Испании. Встреча прошла на "Эсприт Арене" в Дюссельдорфе и завершилась со счетом 1:1.

На 35-й минуте встречи 25-летний нападающий сравнял счет в игре фантастическим "выстрелом" метров с 20. Испанский комментатор, который вел трансляцию, не смог сдержать эмоций и несколько минут истошно вопил в микрофон, восхищаясь шедевром.

"Германия" – "Испания" - 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 6 Родриго, 1:1 – 35 Мюллер.

Германия – тер Штеген, Хектор, Хуммельс, Боатенг, Хедира (Гюндоган, 53), Киммих, Озил, Кроос, Дракслер (Сане, 68), Вернер (Гомес, 84), Мюллер (Горетцка, 81).

Испания – Де Хеа, Пике (Начо, 51), Альба, Карвахаль, Рамос, Коке, Алькантара (Родри Эрнандес, 82), Сильва (Васкес, 71), Иско (Асенсио, 59), Иньеста (Сауль, 46), Родриго (Диего Коста, 65).

Ранее "Обозреватель" сообщал, что немецкий футболист забил фантастический гол "ударом скорпиона".