Гол года! Российский футболист забил фантастический мяч в касание пяткой

Нападающий московского "Торпедо" Иван Сергеев отметился невероятным ударом в 8-м туре второго дивизиона чемпионата России по футболу.

В матче против "Авангарда" 24-летний игрок принял проникающую передачу от партнера и пяткой сразворота переправил мяч голкиперу за шиворот в ворота. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Торпедо".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться этим ударом с разных ракурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной этого года нападающий футбольного клуба "Ингулец" из пгт Петрово Кировоградской области Александр Акименко забил невероятный гол в матче 22-го тура Первой лиги чемпионата страны против "Сум" (6:0).

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