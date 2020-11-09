Гол футболиста сборной Украины спас команду от поражения в чемпионате Бельгии. Видео

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук спас свою команду от домашнего поражения в матче 12-го тура чемпионата Бельгии против "Андерлехта" (1:1).

Хозяева проигрывали со счетом 0:1, пропустив гол прямо перед перерывом, и долгое время не могли отыграться. Уже на 89-й минуте Милад Мохаммади исполнил точную подачу с фланга, которую ударом головой замкнул наш соотечественник.

"Гент" не лучшим образом начал сезон. После 12 поединков команда Яремчука занимает 12-е место с 13 очками. "Андерлехт" идет седьмым с 21 пунктом в активе. Для Романа этот гол стал седьмым в чемпионате Бельгии. Также на его счету два ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре украинский нападающий сделал хет-трик за 15 минут матча против "Беверена".