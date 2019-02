Гол футболиста сборной Украины отметили в Англии

Игрок сборной Украины Александр Зинченко забил один из самых красивых голов "Манчестер Сити" в январе. Точный удар футболиста в Кубке английской лиги в ворота "Бертона" попал в номинацию "Гол месяца".

На своей официальной странице в Twitter "горожане" предлагают болельщикам выбрать, какой из забитых мячей стал самым красивым в январе. Помимо Зинченко за победу в номинации соревнуются также Лерой Сане и Кевин де Брюйне, а также представительница женской команды "Манчестер Сити" Лаура Хемп.

Four blockbusting strikes, but which is your @NISSAN Goal of the Month for January? ⚽️



