Гол футболиста сборной Украины отметили в Англии

Игрок сборной Украины Александр Зинченко забил один из самых красивых голов "Манчестер Сити" в январе. Точный удар футболиста в Кубке английской лиги в ворота "Бертона" попал в номинацию "Гол месяца".

На своей официальной странице в Twitter "горожане" предлагают болельщикам выбрать, какой из забитых мячей стал самым красивым в январе. Помимо Зинченко за победу в номинации соревнуются также Лерой Сане и Кевин де Брюйне, а также представительница женской команды "Манчестер Сити" Лаура Хемп.

Four blockbusting strikes, but which is your @NISSAN Goal of the Month for January? ⚽️



🔵 #mancity — Manchester City (@ManCity) 1 февраля 2019 г.

Напомним, что для Зинченка мяч в ворота "Бертона" стал дебютным в составе "Манчестер Сити". Украинский футболист несмотря на отсутствие стабильной практики, не собирается покидать "горожан".

Александр Зинченко instagram.com/zinchenko_96

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко объяснил, почему не перешел в питерский "Зенит" в 2016 году. Футболисту сборной Украины уровень клуба и чемпионата показался слишком низким.

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