"Год ментально тяжелый": как эксперты и футболисты оценили выступление Украины в Лиге наций

Ведущие футбольные функционеры, эксперты и игроки сборной Украины вновь собрались на заседании Expert club Parimatch. В этот раз поводом для встречи стало подведение итогов 2020 года для национальной команды, которая провела второй сезон в Лиге наций УЕФА. Также участники мероприятия посмотрели жеребьевку отбора ЧМ-2022.

В заседании Expert club Parimatch приняли участие первые вице-президенты Украинской ассоциации футбола Олег Протасов и Анатолий Демьяненко, ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, а также футболисты Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Александр Зинченко.

Участники мероприятия активно обсуждали прошедший сезон Лиги наций и делились впечатлениями от результатов жеребьевки ЧМ-2022. Многие отметили, что предстоящая встреча с Францией, которая попала в нашу группу, должна стать хорошей мотивацией для команды, которая обязательно захочет взять реванш за обидное поражение в недавнем спарринге.

Во время заседания Expert club Parimatch Ассоциация спортивных журналистов Украины объявила о победителях в различных номинациях. Награду "Дебют года" получил Георгий Бущан, "Открытие года" - Илья Забарный. Кстати, Илья стал одним из самых молодых дебютантов в истории сборной. Он вышел на поле в возрасте 18 лет и 36 дней. Рекорд же принадлежит Сергею Реброву (18 лет и 24 дня). Третье место в этом списке у Андрея Шевченко (18 лет и 177 дней).

"Победой года" признан матч Украина – Испания, а лучшим голом стал мяч, забитый Виктором Цыганковым в ворота "Красной фурии". Приз "Стабильность года" получил Руслан Малиновский, не пропустивший ни одного сбора. Не остался без внимания и ветеран Александр Шовковский, попав в заявку на матч с Францией он был признан "Возвращением года".

Также на заседании отметили интересную статистику 2020 года: за это время в сборной дебютировали 9 футболистов (Тымчик, Михайличенко, Харатин, Бущан, Конопля, Забарный, Чеберко, Зубков, Бондарь), а всего за год за национальную команду сыграл 31 футболист. Во всех встречах на поле выходил Роман Яремчук, он сыграл 454 минуты (Ярмоленко – 435, Малиновский – 405).

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов: "Это тяжелый год, для футбола. Но футбол жил и это важно. Нам удалось провести матчи со зрителями против Испании и Германии. Наша сборная себя проявила, мы можем гордиться нашими ребятами. К сожалению, один матч не был сыгран, но со стороны УАФ я могу пообещать, что мы сделаем все, чтобы его судьба решилась на футбольном поле".

Представитель Parimatch Вадим Мисюра: "Это уже четвертый Expert club Parimatch в этом году, и мы рады вновь приветствовать наших футболистов, которые представляют страну на международной арене. Заседания нашего клуба уже стали одной из самых авторитетных площадок для встреч спортивных экспертов. Трансляции мероприятий в этом году посмотрели около 200 тысяч болельщиков, что говорит о том, насколько важен футбол и какой интерес вызывает каждая встреча Expert club Parimatch. Для сборной Украины это был непростой год, но национальная команда достойно встретила все испытания, появилось много дебютантов, которые на себе ощутили, что такое игра на самом высоком уровне. Мы надеемся, что пандемия отступит и болельщики вернутся на стадионы, футбол от этого станет только краше".

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский: "Матчи с Испанией и Германией это огромный опыт как для футболистов, так и для тренерского штаба. Мы проверили в деле множество новых ребят, они, в свою очередь, почувствовали, что такое игра на самом высоком уровне. Нам очень важно было удержать тот темп, который был взят в прошлом году. Мы показали направление, в котором развиваемся и нужно было проверить все то, что мы приобрели в матчах уже с командами самого высокого ранга".

Футболист сборной Украины Сергей Кривцов: "В этом году мы провели хорошие матчи, увы, не везде был положительный результат, как с той же Германией. Подвела реализация. Этот год вообще тяжелый ментально, это ощутили все в мире. Но, наша команда это испытание выдержала и в каждом матче был максимальный настрой только на победу".

Футболист сборной Украины Жуниор Мораес: "У нас был очень сложный и интересный график, особенно когда мы сыграли подряд с Францией, Германией и Испанией. Непросто было вообще возвращаться в футбол после длительной паузы в футболе. Но мы не сломались психологически и это главное. Жаль, что не состоялся матч со Швейцарией, но мы готовы играть".