Год без футбола и зарплаты: СМИ узнали, какое условия поставила Месси "Барселона"

Каталонская "Барселона" готова бесплатно отпустить своего звездного нападающего Лионеля Месси, который изъявил желание покинуть в клуб, где провел 20 лет карьеры.

По данным ESPN, руководство вице-чемпионов Испании готово смириться с такой потерей при одном условие: Месси придется отказаться от зарплаты в ближайший сезон, а также он сможет подписать контракт с новым клубом не раньше лета будущего года.

Сам Лионель и его адвокаты настаивают на том, что футболист вправе воспользоваться опцией о разрыве контракта, однако в "Барсе" утверждают, что крайний срок этого пункта договора истек в июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, наиболее вероятно, Лионель Месси продолжит карьеру в английском "Манчестер Сити", который тренирует экс-наставник "Барсы" Хосеп Гвардиола.

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