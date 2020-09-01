МоваЯзык

Топ-темы:

Год без футбола и зарплаты: СМИ узнали, какое условия поставила Месси "Барселона"

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,1 т.
Лионель Месси

Лионель Месси может покинуть "Барселону".

Каталонская "Барселона" готова бесплатно отпустить своего звездного нападающего Лионеля Месси, который изъявил желание покинуть в клуб, где провел 20 лет карьеры.

По данным ESPN, руководство вице-чемпионов Испании готово смириться с такой потерей при одном условие: Месси придется отказаться от зарплаты в ближайший сезон, а также он сможет подписать контракт с новым клубом не раньше лета будущего года.

Сам Лионель и его адвокаты настаивают на том, что футболист вправе воспользоваться опцией о разрыве контракта, однако в "Барсе" утверждают, что крайний срок этого пункта договора истек в июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, наиболее вероятно, Лионель Месси продолжит карьеру в английском "Манчестер Сити", который тренирует экс-наставник "Барсы" Хосеп Гвардиола.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

ТрансферыЧемпионат ИспанииФК БарселонаЛионель Месси
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол