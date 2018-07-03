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Чемпионат мира 2018
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"Гоблины шутят": футбольный приказ Аксенова наделал шуму в сети

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Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов призвал чиновников посмотреть матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии (7 июля, Сочи).

"Все в субботу болеем за сборную России, коллеги. В обязательном порядке. Проверим тех, кто на местах должен быть", – заявил Аксенов в конце заседания "правительства Крыма".

В соцсетях одни болельщики посчитали это безобидной шуткой, с чем многие не согласились.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина сломала футбольные планы оккупантов в Крыму.

Напомним, что ранее Франков оценил шансы сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Сергей Аксенов
Объект
сборная России по футболу
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