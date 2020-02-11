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11 февраля • обновлено в 11:00
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"Гневить Бога незачем": гендиректор "Шахтера" высказался о будущем Тайсона

1.6т
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Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением о возможном уходе экс-капитана команды Тайсона на фоне его двусмысленных постов в социальных сетях.

"Мне сложно комментировать, потому что, на самом деле, те сообщения, которые он оставляет в соцсетях, они двойственны, порой непонятно, к чему они вообще относятся.

В контракте есть прописная сумма, за сколько мы его отпустим. Поэтому если за него готовы были заплатить эту сумму, вопросов никаких нет, разговоров бы не было", – цитирует слова Палкина агентство footballua.tv.

Тайсон

Тайсон

ФК "Шахтер"

Он также считает, что бразильцу не стоит жаловаться на тяжелую судьбу, поскольку у него на руках выгодный контракт с "горняками".

"Тайсон получает солидную, серьезную зарплату, поэтому, скажем так, гневить Бога ему незачем здесь. Условия у него прекрасные со всех сторон. Поэтому контракт нужно играть и выполнять", – добавил генеральный директор команды.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Палкин рассказал о возможном усилении "Шахтера" до закрытия трансферного окна.

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Тема
Трансферы
Персоны
Сергей Палкин Тайсон
Тег
ФК Шахтер
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