Гнев Месси достиг стратосферы, – журналист рассказал о планах "Барселоны" по Лионелю

"Барселона" планирует сократить зарплату капитана Лионеля Месси, сообщает авторитетный испанский журналист Okdiario Эдуардо Инда.

По словам бывшего главреда Marca, руководство каталонцев систематически измывается над аргентинцем из-за нового контракта.

"Уже было оговорено продление до 2023 года, но Бартомеу связался с его окружением и сообщил, что зарплату надо уменьшить в сравнении с суммой, которую они согласовали в конце мая. Гнев Месси достиг уровня примерно стратосферы! Не из-за денег, а из-за проявленного неуважения", – написал Инда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

3 июня стало известно, что аргентинец приостановил переговоры о новом контракте с каталонцами и планирует покинуть клуб по истечении действующего договора – летом 2021 года.