Гнев Месси достиг стратосферы, – журналист рассказал о планах "Барселоны" по Лионелю
Лионель Месси недоволен предложением "Барселоны".
"Барселона" планирует сократить зарплату капитана Лионеля Месси, сообщает авторитетный испанский журналист Okdiario Эдуардо Инда.
По словам бывшего главреда Marca, руководство каталонцев систематически измывается над аргентинцем из-за нового контракта.
"Уже было оговорено продление до 2023 года, но Бартомеу связался с его окружением и сообщил, что зарплату надо уменьшить в сравнении с суммой, которую они согласовали в конце мая. Гнев Месси достиг уровня примерно стратосферы! Не из-за денег, а из-за проявленного неуважения", – написал Инда.
Как сообщал OBOZREVATEL, Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".
3 июня стало известно, что аргентинец приостановил переговоры о новом контракте с каталонцами и планирует покинуть клуб по истечении действующего договора – летом 2021 года.