Глушаков ударил Мамаева после спора с Широковым

Максим Богданов Футбол 23:04, 15.04.2020 Обновлено: 23:23, 15.04.2020

Российский полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о конфликте с Романом Широковым во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

По словам Глушакова, Широков, который в то время перешел из "Спартака" в ЦСКА, нелицеприятно высказался об игре своей бывшей команды.

Денис Глушаков и Павел Мамаев

"Я ему сказал, что мы будем в тройке в следующем году. Говорю: "Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год". В итоге слово за слово… Но я по нему не попал, попал в другого. В итоге сказали, что Мамаев ударился в тренажерке", — рассказал Глушаков в программе "Наши на Евро" на телеканале "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент так называемого Крымского футбольного союза Юрий Ветоха предложил российскому полузащитнику Павлу Мамаеву перейти в один из клубов местного чемпионата.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Муж умер, а жена спасает свою жизнь: в Ривне больница попала в скандал из-за коронавируса

В Украине возьмут под жесткий контроль цены на продукты

В Днепре перед входом в храм УПЦ МП вырыли траншею после нарушения карантина

Нардеп Новинский заразился коронавирусом

О бюджете, карантине и "потере 5 млрд на НДС": интервью с главой налоговой Верлановым