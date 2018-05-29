УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Глупое решение: еще одна страна выступила против ЧМ-2018 в России

4.2тЧитать новость на украинском

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подверг критике решение провести ЧМ-2018 в России.

Новости
Воюет с Украиной: фанаты боятся ехать в Россию на ЧМ-2018

"Глупое решение провести чемпионат мира в России. Это не очень хорошо, потому что в этой стране всё связано с политикой. Спорт, культуру делают центром внимания, и это очень хорошо для пропаганды. Не думаю, что бойкот чемпионата мира – 2018 будет организованным политическим жестом или чем-то вроде того, но надеюсь, что это решение будет более или менее координированным. Но такие вещи тяжело обсуждать, потому что не все разделяют эту точку зрения", — цитирует Линкявичюса Чемпионат.com со ссылкой на Radio Liberty.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ не верит в свою национальную команду.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персона
Линас Линкявичюс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
7
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги