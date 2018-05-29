Глупое решение: еще одна страна выступила против ЧМ-2018 в России

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подверг критике решение провести ЧМ-2018 в России.

"Глупое решение провести чемпионат мира в России. Это не очень хорошо, потому что в этой стране всё связано с политикой. Спорт, культуру делают центром внимания, и это очень хорошо для пропаганды. Не думаю, что бойкот чемпионата мира – 2018 будет организованным политическим жестом или чем-то вроде того, но надеюсь, что это решение будет более или менее координированным. Но такие вещи тяжело обсуждать, потому что не все разделяют эту точку зрения", — цитирует Линкявичюса Чемпионат.com со ссылкой на Radio Liberty.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.

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