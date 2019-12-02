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2 декабря • обновлено в 22:25
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"Глупая": Леоненко оценил жеребьевку Евро-2020

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Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко высмеял церемонию жеребьевки Евро-2020.

При этом эксперт каналов "Футбол 1/2" отметил, что украинской команде следует серьезно отнестись к более слабым командам.

Новости
Стал известен календарь сборной Украины на Евро-2020

Виктор Леоненко

Виктор Леоненко

канал "Футбол 1"

"Это самая глупая и понятная для всех жеребьевка. До нее уже все знали, кто и с кем играет. Единственное, я не знаю, кто в марте попадется. Попади Косово – и группа уже становится серьезной. А если попадет Грузия – поедем все на шашлыки. Сейчас непонятно, кто фаворит, потому что некоторые команды попросту играют дома. То, что начинаем против Нидерландов – хорошо. Потому что нам надо бояться слабых. Вспоминаем Люксембург", – цитирует Леоненко сайт украинского транслятора.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры изменили котировки на фаворитов Евро-2020 после жеребьевки Евро-2020.

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Читайте все новости по теме "жеребьевка Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
жеребьевка Евро-2020
Персона
Виктор Леоненко
Тег
Сборная Украины по футболу
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