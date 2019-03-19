Глубокий кризис в украинском футболе: обзор спортивных СМИ

Отчетная неделя подвела черту под выступлением украинских клубов на еврокубковой арене. Увы, и юношеская, и первая команда киевского "Динамо" сошли с дистанции, предоставив обильную пищу для размышлений о состоянии дел во всем украинском футболе.

"ДИНАМО" U-19: С ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ

Возглавляемый Игорем Костюком состав 19-летних прекратил выступление в Юношеской лиге УЕФА, уступив "Хоффенхайму" в серии пенальти. В групповом турнире немцы первенствовали в квартете, где последнее место занял донецкий "Шахтер". Киевляне в гостевой игре владели преимуществом, создали несколько явных голевых моментов, но в итоге основное время завершилось нулевой ничьей, и победителя пришлось определять в послематчевой лотерее, где точнее были хозяева.

"Мы обыграли "Андерлехт", который на две головы сильнее, чем "Хоффенхайм", обыграли "Ювентус", который по организации сильнее немцев. Ребята понимали, что пройден большой путь и в игре с такой командой, как "Хоффенхайм" нужно проявить больше характера и морально-волевых качеств, чем в предыдущих матчах", – посетовал Костюк по итогам конкретного поединка, в целом поблагодарив подопечных за турнир, в котором те не проиграли ни одной встречи (Dynamomania.com, 13.03).

Напомним, в текущем сезоне динамовцы уничтожили болгарский "Септември" (1:0 и 5:1), затем одолели представителей одной из самых авторитетных школ Европы – сверстников из бельгийского "Андерлехта" (1:1 и 2:1), а плей-офф начали с разгрома грозного во всех возрастных категориях итальянского "Ювентуса" (3:0).

"Огромное спасибо всем нашим ребятам и тренерскому штабу во главе с Игорем Костюком – за "Андерлехт" и "Ювентус", за эту битву, которую тоже нужно было выдержать и которая наверняка многому научила, за вкуснейший путь по Лиге чемпионов в целом! Выше головы, у вас всё впереди. Ну и у нас – благодаря вам и в надежде на вас", – написал главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков (14.03).

"Прежде всего, жаль самих ребят и их тренеров, которые упустили возможность для начала сыграть с "Реалом", а там и в финал четырех выйти, – вторит А.Франкову его заместитель Андрей Шахов. – Я искренне верил, что матч "Динамо" – "Реал" на Олимпийском побил бы рекорд посещаемости ЮЛЧ. Увы, о таком матче сейчас можно только мечтать... Надо поблагодарить ребят за выход в 1/8. Надеюсь, многих из них ждет успешная карьера в первой команде "Динамо", чего им и желаю" (Dynamomania.com, 13.03).

Бело-синие повторили в Юношеской лиге УЕФА свое достижение двухлетней давности. Два игрока из той команды – Шапаренко и Миколенко – уже являются ведущими исполнителями основного состава "Динамо". Из нового поколения в первую команду привлекается техничный полузащитник Цитаишвили, а многие его партнеры все активнее стучатся в ее двери.

"Георгию в ноябре исполнилось 18 лет – самое время выводить его на новый уровень, тем более что игры в молодежках он перерос, – считает Кирилл Мазур, журналист ресурса Sportarena.com (12.03). – Выйдя на замену дома против "Андерлехта", Цитаишвили буквально разрывал фланги, сравняв счет ударом со штрафного и приняв активное участие в том, чтобы "Динамо" вырвало победу в концовке. Против "Ювентуса" его тоже было не удержать, хоть Георгий и не отметился результативными действиями.

Скорость и дриблинг у парня в полном порядке – от вингеров "Динамо" не требуется большой тактической выучки, так что проявить себя Цитаишвили может едва ли не сразу. Он прекрасно вписывается в игровую модель Александра Хацкевича".

Привлекают внимание специалистов также защитник Денис Попов, опорный хавбек Богдан Белошевский, 17-летний голкипер Руслан Нещерет, его старший коллега Владислав Кучерук, атакующие центральные полузащитники Викентий Волошин и Сергей Булеца, "краек" Артем Шулянский и форвард Евгений Исаенко, которого так не хватало команде в матче с "Хоффенхаймом".

"Цей турнір став останнім для Булеци, Попова та Кучерука, але всі інші гравці матимуть можливість грати наступного сезону в Юнацькій лізі чемпіонів за умови перемоги в першості Ю-19 або чемпіонства головної команди "Динамо". Кістяк юнацької команди отримав неймовірно великий досвід, який зможе використати в майбутньому", – считает Gazeta.ua (13.03).

Кадровые трудности, вызванные травмами, и не слишком богатый международный опыт большинства исполнителей 19-летнего "Динамо" – отнюдь не окончательный перечень проблем, помешавших столичным футболистам продвинуться дальше в самом престижном турнире. Главная, пожалуй, – это недостаточно высокий уровень внутреннего первенства, в котором, по идее, должны закаляться бойцовские качества и характер молодых талантов.

Несмотря на это, динамовские юноши заставляют говорить о своем будущем в оптимистичных тонах.

"Оказывается, наши ребята могут непринужденно громить "Ювентус". Им по плечу регулярно выходить в еврокубковую весну. Пусть пока это Юношеская лига УЕФА, но вкус к победам вырабатывается с детства, – пишет Андрей Шеметов (Dynamomania.com, 14.03). – Мы уже не удивляемся, что те же ребята из динамовской команды U-19 удачно выступают на континентальном уровне и за клуб, и за сборную своего возраста. И аплодируем их победам, забывая отдать им должное после редких, но обычных, естественных поражений.

Потому что эта молодежь подняла нашу планку ожиданий. И, признаться, каждый болельщик "Динамо" уже мысленно ставит Цитаишвили, Попова и Булецу в тактические схемы основной команды. В этом, наверное, и кроется успешность работы тренера. С этой точки зрения Игорь Костюк проделал отличнейшую работу.

То, что ребята из его команды все чаще и все смелее задействуются в матчах взрослого "Динамо", это признание покруче даже локальных юношеских побед. Их ждут. В них верят. Это одно из самых ожидаемых поколений украинского футбола. Болельщики уже сейчас знают эти имена начинающих ребят и просят тренеров побыстрее вводить их во взрослый футбол".

Игоря Костюка характеризуют сегодня как одного из самых перспективных украинских тренеров. Его команда, согласно оценкам специалистов, умеет играть в истинно динамовский футбол: с одной стороны, легко и изобретательно забивает, с другой – надежно выстраивает оборону, предлагает целостный игровой рисунок и являет исполнителей, чье мастерство растет на глазах.

"Снова мысленно возвращаюсь к Костюку. Что за парень! – восклицает А.Шеметов. – Один из поколения Андрея Шевченко, он и футболистом был таким – думающим, техничным, современным. Такими и учит быть своих подопечных, передает их во взрослый футбол. Знак качества – поработать у такого специалиста. Есть у меня одно желание – чтобы вот это поколение не было похоже на предыдущие. Чтобы не растерялись эти ребята где-то по дублям и арендам. Чтобы Цитаишвили и Попов, Шулянский и Булеца, Билошевский и Надольский, Супряга и Волошин, Исаенко и Нещерет – вот так вот все вместе перешли и в первую команду. Глядишь, и у нас взрастет что-то похожее на Болгарию времен Стоичкова, Данию – эпохи Лаудрупов, Швецию Далина и Брулина. А чем мы хуже?" (Dynamomania.com, 14.03).

"ЧЕЛСИ" ОКАЗАЛСЯ НЕ СИЛЕН. А СЛИШКОМ СИЛЕН

Старшие одноклубники динамовских юношей покинули континентальную арену после безрадостного свидания с лондонским "Челси", в ответном матче на поле НСК "Олимпийский" установив сразу два антирекорда клуба. Поражение со счетом 0:5 стало самым крупным домашним фиаско. Не было еще в истории "Динамо" и столь сокрушительного общего проигрыша в двухматчевой дуэли – 0:8.

На первый взгляд, подобная арифметика – железный повод для уничижительной критики, что и подтвердили некоторые выступления в прессе.

Скажем, тот же А.Шахов признался, что ничуть не удивлен вылету киевлян из Лиги Европы.

"На мне не было розовых очков после жеребьевки. Но даже я при всем пессимизме (мои прогнозы были 0:3 в Лондоне и 0:2 в Киеве) не ожидал такого фиаско, – написал этот популярный автор в своей колонке на портале Fraza.ua (14.03). – И прежде всего не ожидал, что столь безвольной и бесхарактерной предстанет команда, что ребята выйдут на заклание, а не на битву, и тренерский штаб окажется бессилен не только в выборе тактики или состава, но и не найдет нужные слова – слова мотивации и поддержки для молодых игроков, которые впервые вышли на такого противника... Проблема не в том, что "Динамо" вылетело от "Челси". Проблема в том, КАК оно вылетело! И это самое грустное".

Досталось команде Хацкевича и на самом лояльном из динамовских интернет-ресурсов – сайте Шурика.

"Исход противостояния с "Челси" кажется мне катастрофическим, – поделился мыслями Артем Жолковский. – Особенно то, что идентичная ситуация произошла в обоих матчах. После первой игры никто никаких выводов не сделал и просто повторил то же самое, с тем же успехом. Говорить о том, что нам попался очень сильный соперник и потому, простите, мы сыграли, как могли, просто унизительно для такой команды, как "Динамо". И пример "Шальке" и "Шахтера" не надо приводить. Мы не "Шальке" и не "Шахтер". У нас традиции, история, школа и воспитанники, в своем время написавшие страницы истории мирового футбола. Мы просто не имеем права на такую риторику.

О каком чемпионстве тогда может идти речь, если мы боимся сильных оппонентов. Как мы будем играть в Лиге чемпионов? Или мы откажемся от постоянного места там? Какой смысл ставить задачу опередить "Шахтер" в этом чемпионате, если соперники в Лиге чемпионов будет навевать ужас на игроков" (Dynamo.kiev.ua, 14.03).

Подобные поражения – сродни лакмусовой бумажке не только для футболистов и тренеров, они выявляют и истинных поклонников команды, и истинных профессионалов журналистского цеха, настоящих знатоков и ценителей игры. А вместе с ними – и репортеров-"флюгеров", "экспертов" в кавычках. Как правило, громче всех в такие дни пытаются прозвучать те, кто оказался в футболе случайно, кто не играл ни дня и ни дня не тренировал, но при этом отчетливее остальных "понимает" – как следует строить игру, кадровую и трансферную политику, как руководить клубом в целом.

"Благодаря этому поражению я узнал, кто наш скрытый враг", – написал на своей странице в Фейсбуке известный футбольный агент Вячеслав Заховайло.

"Молодым нашим парням советую не вешать нос, – цитирует его Sport.ua (15.03). – Мы все получили урок, за что огромное спасибо "Челси". Всё, что нас не уничтожит, нас только усилит. Я убеждён, что победы вернутся в Киев. Нужно сделать выводы и двигаться дальше".

Решившим станцевать на динамовских костях емко ответил и экс-вратарь киевского коллектива Святослав Сирота.

"Тем, кто празднует, радуется и насмехается с поражения "Динамо", напомню, что "Манчестер Сити" забил "Шахте" 9 мячей, – не без иронии отметил он на своей странице в социальной сети Facebook. – Я не рад счету и общему результату, но "Динамо" – это мы все с вами. Обс...рая "Динамо", вы обс...аете самих себя. "Динамо" – это не только сегодняшнее поражение, но это и победы, и большое количество воспитанников, и большое количество болельщиков. Не забывайте этого" (Dynamo.kiev.ua, 15.03).

Помимо комментариев эмоциональных, наша пресса предложила по итогам динамовского фиаско в достаточной степени квалифицированные аналитические материалы, вскрывающие проблемы киевского клуба и всего отечественного футбола.

Отмечается, в частности, что общий счет говорит сам за себя, однако "Челси" является топ-командой уровня фаворитов Лиги чемпионов. Подопечные Маурицио Сарри самым серьезным образом настраиваются на победу в Лиге Европы, которая обеспечит им путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

В составе лондонцев играют два действующих чемпиона мира, причем и Канте, и Жиру фактически весь мундиаль отбегали от свистка до свистка. В большинстве изданий указывается, что суммарная стоимость футболистов "Челси" в десять раз перекрывает аналогичный показатель "Динамо" – 800 миллионов евро против 80.

"Команду киевского "Динамо" нынешнего созыва иногда именуют детским садом дяди Саши, – читаем на Comments.ua (14.03). – Радует, что этот "детский сад" получил хороший урок от уже признанного воспитателя. Надо сделать выводы и двигаться дальше, ничего катастрофического не произошло. Да, могли проиграть скоромнее, но случилось, как случилось и не надо посыпать голову пеплом.

Перед этой дуэлью президент "Динамо" Игорь Суркис, сказал, что интересно посмотреть на нашу команду на фоне такого соперника. Вот и посмотрели, что такой соперник не по зубам в сегодняшних реалиях. С "Олимпиакосом" тягаться можем, с "Челси" пока не можем, а много ли команд на планете, которые могут тягаться с "Челси"? С десяток коллективов, возможно, соберется, но не более".

Аналитики констатируют, что под давлением "Челси" "Динамо" чудовищно сыграло в обороне. Откровенно провалились киевляне на "стандартах". Гармаш представляется весьма удачной опцией форварда, но не для "больших" матчей. Пока не тянет на статус полноценного вожака бело-синей стаи Виктор Цыганков.

"С такими задатками Цыганков просто обязан стать лидером киевской команды в будущем. Но, для начала, ему нужно показывать образцовую игру в подобных встречах. А ее в этот раз не было, – выносит свой вердикт Евгений Мороз (Sportarena.com, 14.03). – У Цыганкова есть большое преимущество: ему всего 21, и в таком возрасте у него есть все предпосылки для дальнейшего роста. Однако, похоже, Игорь Суркис прав, когда говорит, что Виктору в лучшем случае нужно еще полтора года поиграть в составе Динамо, чтобы уходить на повышение. К столь крупным поединкам он пока не готов".

Автор делает вывод: восемь пропущенных мячей за два матча – это не приговор команде, а, скорее, признак системного провала и нехватки кадров. С ним соглашаются аналитики сайта "Футбол 24".

"Без Соля і Вербіча "Динамо" (а особливо Циганков і Шапаренко, які значно краще виглядають поруч з цими легіонерами) не мало жодних шансів. З іспанцем і словенцем на полі Київ так само не пройшов би далі, але хоча б не виглядав настільки кволо. Господарі дійсно дуже хотіли і старались з усіх сил, але з кожною хвилиною програвали все більше єдиноборств і безсило спостерігали якийсь космічно недосяжний для них рівень гри суперника. На цю команду, як і її тренера, просто боляче було дивитись. Немає сенсу закопувати їх ще глибше. Вони робили все найкраще, як тільки могли. Шкода, що зараз на фоні цього "Челсі" можуть настільки мізерно мало" (Football24.ua, 14.03).

Действительно, без двух ключевых исполнителей мы увидели уже не совсем то "Динамо". А в противостоянии с такими монстрами, как "Челси", это "не совсем" часто превращается в "совсем не". Впрочем, многие авторы согласны с тем, что крупное поражение для молодой динамовской команды должно послужить, прежде всего, хорошим уроком, заставить несколько с иного ракурса взглянуть на современный футбол и свое место в нем.

"Даже при 0:8 в сумме хотелось бы закончить позитивом, – предлагает Ua-football.com (14.03). – Миколенко, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Смирный – это половина команды, которая даже к следующему сезону ещё прибавит. За примерами далеко ходить не надо: "Шахтёр" регулярно крупно влетает в еврокубках, однако это его не останавливает и команда упорно борется за плей-офф Лиги чемпионов".

Кстати, даже лояльные "Шахтеру" СМИ не смогли не отметить позитивные итоги выступления главного конкурента горняков на европейской арене.

"Главным недостатком киевского "Динамо" в его нынешней версии все дружно называют недостаток опыта, – пишет, в частности, автор портала "Террикон" Вадим Самойлов. – Действительно, в его составе регулярно выходит куча молодых игроков без большого международного опыта. Но в этом сезоне мы увидели, как временами новое "Динамо" может показывать высокий класс. Речь идет и о матчах 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом", но прежде всего – о двух поединках с "Ренном" в группе.

Это была ключевая фаза турнира, который киевляне начали совсем не блестяще. И в нужный момент "Динамо" выдало первоклассный футбол, причем первые скрипки играла именно молодежь. Две победы над командой, которая затем чуть не вышибла из турнира "Арсенал", сразу изменили турнирную ситуацию в пользу украинского клуба. В итоге "Динамо" с большим запасом выиграло группу, создав положительное впечатление от своего выступления" (Terrikon.com, 15.03).

Наставник "Челси" Маурицио Сарри, противостоявший киевскому "Динамо" два года назад во главе итальянского "Наполи", на пресс-конференции в Киеве выказал уверенность в том, что у этого молодого состава бело-синих – хорошее будущее. Не стал уничтожать своих подопечных и Александр Хацкевич.

"Как только нам попалась команда уровня Лиги чемпионов, сразу стала видна большая разница с соперником в классе как индивидуальном, так и командном. Разница во всём, – приводит слова наставника "Динамо" сайт Dynamo.kiev.ua (15.03). – Я поблагодарили ребят за эти 12 матчей. Они в этих поединках приобрели неоценимый опыт. В нашем чемпионате из наших футболистов делают звезд. Ребята всё понимают, но всё-таки читают подобные вещи, и это имеет своё воздействие..."

Пока яростные критики требуют от Хацкевича заявления об отставке, а от игроков – публичных извинений, своим взвешенным мнением делится тренер и эксперт Александр Головко.

"С соперником такого уровня сразу вскрываются все проблемы, и в клубе, и среди футболистов, и в тренерском штабе, – цитирует экс-динамовца Sport.ua (15.03). – Ребята после игры подошли к болельщикам. Я не думаю, что им стоит просить прощения. Они сыграли, как смогли, и поблагодарили зрителей, которые до последнего в них верили. И которые придут на следующий матч и будут их поддерживать. Футбол на этом не заканчивается, это просто очередной урок, обычное поражение. В любом спортивном виде деятельности заложены и победы, и поражения.

Надо иметь какую-то веру. Самое классное сегодня, что 70 тысяч сидели до конца! Они поддерживали команду. Плохая игра, хорошая – но "Динамо" дало болельщикам возможность увидеть весной еврокубки. Увидеть "Челси". Дальше будет лучше, не все так плохо, поверьте. Играют украинцы, воспитанники своей школы! Да, у нас сейчас такой футбол, и страна такая. Но человек пришел сегодня посмотреть надежду. Да, "Динамо" не дало, но давайте все-таки находить что-то хорошее! Молодые пацаны на этом учатся. Дай Бог им здоровья, следующий матч выиграют".

А вот президент "Динамо" Игорь Суркис не стал выгораживать своих игроков.

"Да, мы набрались определенного опыта, – сказал он в интервью сайту Dynamo.kiev.ua (17.03). – Вылететь от такой команды – не грех. Но проигрывать с таким счетом и так беззубо в Киеве при полном стадионе... Спасибо нашим болельщикам, что не освистали нашу команду, которая теперь в долгу перед ними... Каждый должен сделать вывод из этого поражения. Если они хотят играть в настоящий большой футбол".

В чем же все-таки первопричины столь крупного проигрыша "Динамо"? А заодно – и "Шахтера", уступившего "Манчестер Сити" по сумме двух матчей со счетом 0:9 на групповой стадии Лиги чемпионов, и еще одного нашего представителя в еврокубках – полтавской "Ворсклы", с суммарным результатом 2:7 завершившего двухматчевое противостояние в группе Лиги Европы с английским же "Арсеналом"?

"Чого гріха таїти – клуби дійсно складені з гравців різного класу, різної ринкової вартості (загальне співвідношення – 1:10), протягом сезону колективам доводиться вирішувати завдання різної складності, на тлі зовсім різного рівня національних турнірів, – делится видением проблемы Сергей Воронюк (Footclub.com.ua, 14.03). – Останній тур чемпіонату України довів, наскільки великою є прірва між двома нашими грандами та їхніми земляками-суперниками. І, на жаль, настільки ж далеко на сьогодні відірвалися від "Динамо" та "Шахтаря" провідні команди Старого Світу.

Напевно, саме з цих позицій варто оцінювати підсумок двоматчевого протистояння киян із лондонцями. Відзначаючи при цьому відчутний прогрес молодої української команди".

"ЧЕРТ ВОЗЬМИ, КАК ЖЕ ЭТО СКУЧНО!.."

По всему выходит так, что не только юношам "Динамо", но и взрослым полпредам Украины в Европе попросту негде и не с кем поднимать собственный класс до уровня, который позволил бы реально противостоять клубам пошиба "Челси", "МанСити" и даже "Айнтрахта". За двумя лидерами нашего футбола – массовка, в которой преобладает серый цвет посредственности.

"Вчера в чемпионате Украины играли все бойцы за три вакантных места в шестерке, – написал на своей странице в сети Facebook Андрей Шахов по итогам тура, в котором "Динамо" и "Шахтер" отметились разгромными победами, а десять остальных участников турнира вместе забили всего два (!) гола. – В трех матчах с их участием не забито ни одного мяча. Учись, Англия, в идеальный футбол играют в Украине!" (Dynamo.kiev.ua, 10.03).

"Субботние матчи в чемпионате Украины невыносимо свидетельствуют о мужской борьбе: по два яйца в трех поединках, – подхватил тему Артем Франков, высказавшись в сети Twitter. – Но черт возьми, как же это скучно, несмотря на всю остроту борьбы!" (Dynamo.kiev.ua, 10.03).

"Смотрел матч "Динамо" – "Арсенал", – включился в заочную полемику Вячеслав Заховайло в своем Facebook. – Цирк уехал, клоунов забыли. Это не про "Динамо"... Это про уровень УПЛ" (Dynamomania.com, 10.03).

А ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов взглянул на отечественный футбол с другой колокольни.

"Три субботних матча 21-го тура, в которых сразу четыре команды бились за попадание в первую шестерку, посетили в общей сложности 4800 болельщиков, – ретранслирует его слова Terrikon.com (12.03). – И даже им можно посочувствовать. В трех поединках было забито ноль голов...

Такого кризиса в украинском футболе, если брать посещаемость матчей, никогда не было. Это действительно дно. Ситуацию нужно спасать антикризисной программой, эффективными шагами, причем как Премьер-лиге, так и клубам. Каждая телетрансляция начинается с пустых стадионов. Получается, что смотреть это не интересно. У нас катастрофа в самом популярном виде спорта".

Контрастным фоном для этой безнадеги стала статистика посещения матча "Динамо" – "Челси", собравшего на "Олимпийском" 64 830 зрителей. Это пятый показатель арены после ее введения в эксплуатацию к чемпионату Европы 2012 года. Среди самых людных поединков – как еврокубковые встречи киевлян (с "Боруссией" в 2012-м и с "Эвертоном" в 2015-м), так и игры национального чемпионата – с "Шахтером" в 2013 году и "Днепром" в мае 2012-го, когда и был установлен рекорд – 68 014 болельщиков на трибунах.

Очевидно, дело не только в имени соперника, как сейчас это пытаются многие представить, отмечая ажиотаж перед поединком с "Челси". И не в последнюю очередь имеет значение организация дела.

Сама формула главного внутреннего турнира, по мнению футбольных людей, отнюдь не способствует повышению зрелищности чемпионата и, как следствие, отражается на посещаемости.

"Устроители турнира УПЛ даже не подозревают, что именно система розыгрыша украинского чемпионата в два этапа – с делением на шестерки, искусственно удерживаемая ими, вынуждает тренеров команд играть в оборонительный футбол, – считает главный редактор интернет-газеты "Футбольный клуб" Игорь Линник, высказавший свое мнение на своей странице в Фейсбуке. – Надо поистине обладать "большим умом", чтобы на нисходящем тренде (а качество исполнителей в УПЛ имеет именно такую тенденцию) еще и разделять не самую зрелищную лигу из 12 команд пополам – на победителей и проигравших.

Вот футболисты-разрушители, коими укомплектованы большинство наших команд, и состязаются друг с другом в умении – не дать сопернику забить. потому как не факт, что, пропустив, ты найдешь в себе силы отыграться…

Неуправляемый и отпущенный на самотек украинский футбол пребывает в решительном диссонансе с футболом современным, улетающим от нас на всех парах" (Facebook.com, 11.03).

Как лыко в строку – время начала матчей. Скажем, в том же "нулевом" туре поединки "Динамо" и "Шахтера" шли параллельно – зрителя поставили перед жестким выбором. Зато один из поединков заключительного тура первого этапа – между "Арсеналом" и претендующей на попадание в топ-шестерку "Ворсклой" – сочли возможным снести с выходных на понедельник, наплевав на спортивный принцип и регламент соревнований!

Одна из его статей гласит: "Матчі двох останніх турів, як правило, відбуваються в один день та час відповідно (окремо для кожної групи). Проте якщо окремі матчі не можуть безпосередньо вплинути на результати та турнірне становище інших команд, Дирекція може ухвалити рішення щодо проведення матчу в інший день та час відносно інших матчів відповідного туру".

"Положим, с "Арсеналом" все ясно. Но "Ворскла"-то, получается, будет знать перед своей последней игрой весь расклад! Будет знать, нужно ли обязательно обыгрывать "канониров" – или хватит ничьей, – рассуждает Евгений Белозеров на страницах газеты "Спорт-Экспресс в Украине". – И будут знать клубы, которые, возможно, на день окажутся в пределах досягаемости полтавчан. А таковых будет минимум один, максимум два из трех. Какой простор для фантазии! И для клубов-соискателей, и для ФФУ…

Полагаю, формально дело в том, что основная арена и "Арсенала", и "Олимпика" – киевский стадион "Динамо". Так, наверное, раньше стоило задуматься. Надо же было такому случиться, что единственный тур, в котором и тот, и другой клуб принимают соперников дома, оказался последним. Не было времени изменить? Да ладно! У нас из-за концертов туры переносят. В конце концов, в реестре стадионов, утвержденных УПЛ для игр под ее эгидой, значится целых 17 арен" (Sport-express.ua, 13.03).

"История пахнет и благоухает, разит в прямом и переносном смысле, – анализирует скандальную тему Артем Франков. – Вместо того чтобы все три матча, для которых время проведения имеет значение, поставить на одно и то же время и максимально затруднить любые игрища, один из них под предлогом занятости стадиона "Динамо" им. Лобановского (в воскресенье "Олимпик" "принимает" там непосредственных хозяев поляны) выносят на сутки вперед. Словно предлагая "Ворскле" решить, что ей делать – упираться или не очень, рвать и метать или так.

Как выйти из этой инфраструктурной ситуации? Да запросто – проведите арсеналовский матч в то же воскресенье на стадионе "Оболонь-Арена". Там возьмут больше денег, чем на "Динамо", но УПЛ вполне может помочь клубу – и в плане переговоров, и рублем, простите, гривной! Деньги в Премьер-лиге есть, там Федерация безвозмездно и независимо выделяет, опять же на аренде экономия. Или тупо не хочется этим заниматься – так ведь спокойнее и всю власть предержащую устраивает?!

Второй вариант с вопросом уже не столько к беспомощной УПЛ, сколько к всесильной ФФУ. Как там стадион имени Банникова поживает, не подскажете? Когда на нем в футбол играть начнут – он же вроде как для этого предназначен, не только для воровства казенных денег?! Помнится, "Арсенал" там активно гостил в бытность просто "Арсеналом", без "Киева". Что куда подевалось" (еж-к "Футбол", 14.03).

И эта Премьер-лига пытается всерьез рассуждать о некоем едином телепуле, беря пример не с ведущих лиг, где все выверено до запятой, до минуты и до евроцента, а с... нашей доблестной ФФУ, заражающей нерадивостью, непрофессионализмом и правовым нигилизмом.

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