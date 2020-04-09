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9 апреля • обновлено в 16:48
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Главврач "Интера" Вольпи рассказал о борьбе с коронавирусом

1.1т
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Глава медицинского штаба миланского "Интера", вылечившийся от коронавируса, Пьеро Вольпи рассказал, что никому не пожелал бы на себе почувствовать эту болезнь.

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"Первые четыре дня были очень трудными. Я словно жил в другом измерении: разум оставался светлым, но тело больше не отвечало, будто выключенный компьютер. У меня пропал аппетит, мне было тяжело дышать и даже двигаться. Я бы никому не пожелал пережить подобное", – цитирует слова Вольпи издание Чемпионат.

Пьеро Вольпи

Пьеро Вольпи

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Отметим, что коронавирусом во всем мире заразилось уже более 1,5 миллионов человек. Что касается Италии, то в стране заболели около 140 тысяч человек, 17669 из которых умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист "Милана" Паоло Мальдини рассказал о главных симптомах коронавируса. Он и его сын Даниэль сумели победить болезнь.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Тег
ФК Интер
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