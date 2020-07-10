Главный тренер "Шахтера" прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что пока не думает о четвертьфинальных матчах Лиги Европы, поскольку его команде еще нужно пройти "Вольфсбург".

"Чтобы быть в 1/4 финала, нам предстоит очень сложная миссия – пройти "Вольфсбург". Мы ни в коем случае не должны думать о следующем сопернике, не пройдя первого. Только потом будем об этом говорить. "Базель" и "Айнтрахт"? Это сильные команды. Несмотря на то, что "Базель" сейчас имеет преимущество и может эффективно думать об 1/4 финала. Я считаю, что мы не должны слишком забегать вперед. Это бессмысленно, когда главная цель сейчас – думать о "Вольфсбурге"", – цитирует слова Каштру официальный сайт донецкого клуба.

Он также отметил, что подход к поединкам Лиги Европы будет другим из-за одноматчевого формата раундов плей-офф.

"Психологическая составляющая в этот период соревнований очень важна. Командам, давно отыгравшим первый матч 1/8, придется провести ответный спустя некоторое время. Начиная с 1/4, поединки будут похожи на финал и все будет решаться в одной встрече, поэтому и подход к таким противостояниям будет другим – не таким, как при двухматчевых дуэлях", – подытожил Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" узнал возможных соперников по "финалу восьми" Лиги Европы.

Чтобы попасть в решающую стадию турнира "горняки" должны пройти "Вольфсбург", первый поединок с которым подопечные Каштру выиграли со счетом 2:1. УЕФА принял решение, что ответный матч между командами состоится в Украине.