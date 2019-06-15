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Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу в финале ЧМ U-20

10.6тЧитать материал на украинском

Главный тренер молодежной сборной Украины по футболу Александр Петраков прокомментировал победу его подопечных в финале чемпионата мира U-20.

Александр Петраков (второй справа)

Александр Петраков (второй справа)

"Я бы хотел поздравить ребят. И наш украинский народ. Спасибо болельщикам. Мы играли будто дома. Спасибо им за это. Гнали нас вперед. Мы выиграли. Я всех поздравляю. Сейчас просто не осталось эмоций", - заявил Петраков сразу после финального свистка.

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Напомним, что решающий поединок мундиаля Украина - Южная Корея завершился со счетом 3:1.

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Место
ПольшаЛодзь
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
МО-ЛОД-ЦІ !!!
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