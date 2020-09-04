Главный тренер сборной Швейцарии пожаловался на УЕФА после проигрыша Украине

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович остался недовольным тем, что УЕФА не использует в Лиге наций систему видеопомощи арбитрам (VAR).

Об этом он заявил на пресс-конференции после матча с Украиной, который его команда проиграла во Львове 2:1. Наставник "красно-белых" предположил, что первый гол украинцев был забит из положения вне игры.

"Прежде всего, хотел бы поздравить сборную Украины с победой. Эта команда показала, почему у нее в последнее время такие отличные результаты. Но я очень доволен своей командой. Особенно тем, как футболисты играли в первом тайме. Да, мы пропустили гол… Но я еще не видел видео этого эпизода. На фото показалось, что у игрока украинцев был офсайд. Не понимаю, почему во всех ведущих лигах и турнирах есть VAR, а в Лиге наций его нет?" – цитирует Петкович zbirna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко похвалил свою команду за игру со швейцарцами.

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