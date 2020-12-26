Главный тренер "Миная" рассказал о вреде курения

Главный тренер футбольного клуба "Минай" Василий Кобин заявил, что курение плохо влияет на продолжительность профессиональной карьеры футболиста

Сам бывший защитник "Шахтера" признался, что когда был игроком, то курил всегда, хотя и не мог себе позволить делать это в публичных местах.

"Дело в том, что если ты куришь, то играешь на высоком уровне до 34 лет, если нет, то до 36-37. Я знаю, что это неправильно, но я рос в такой среде, где начал очень рано курить. Пробовал в шесть лет за гаражами, а начал где-то уже в классе 7-8", – цитирует Кобина BF.

Кобин вспомнил ситуацию в европейских чемпионатах.

"В Англии тоже курят, в Испании, в Италии. Вот Буффон делает это открыто. Помню, как на матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" приезжала португальская "Бенфика", то Руй Кошта вообще курил в автобусе. А это большой игрок, легенда Португалии", – сказал тренер клуба из Закарпатской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад "Минай" совершил сенсационный трансфер, подписав экс-игрока сборной Украины Артема Милевского. Позже СМИ назвали зарплату футболиста.