Главный тренер команды Швейцарии назвал преимущество сборной Украины

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что у национальной команды Украины есть преимущество за счет большего времени совместных тренировок.

По словам наставника швейцарцев, его футболисты постараются показать свои лучшие качества.

"У меня был страх перед началом подготовки к матчам с Украиной и Германией из-за разного функционального состояния футболистов. Но, несмотря на это, все настроены по-боевому. Футболисты готовы играть и тренироваться. Мы всегда настроены позитивно и строим свою турнирную стратегию от матча, к матчу. Впрочем, думаю, сборная Украины имеет небольшое преимущество из-за того, что эта команда тренировалась вместе перед игрой немного больше нас. Возможно, на бумаге мы и выглядим фаворитами, но все решится только на поле" - цитирует Петковича "Команда1".

Напомним, что сборная Украины по футболу в четверг, 3 сентября, сыграет против сборной Швейцарии свой первый матч в Лиге наций УЕФА.

Начало встречи в 21:45. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут эту игру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 46-летний тренер по вратарям сборной Швейцарии по футболу Патрик Фолетти сдал положительный тест на коронавирус.