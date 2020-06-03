Главный тренер "Карпат" шокирован результатами анализов на COVID-19

Главный тренер львовского футбольного клуба "Карпаты" Роман Санжар признался, что не ожидал таких проблем с коронавирусом в своей команде.

Роман Санжар

"Такое событие в клубе произошло – заболело много ребят, сотрудников клуба. Как тут можно себя чувствовать? Конечно, это неприятная новость, настроение не очень хорошее. Все шокированы этими данными, ведь никто не ожидал, что может быть такое количество. Симптомов ни у кого не было вообще. Когда мы тренировались, у всех мерили температуру. Ни у кого никаких симптомов не было", – сказал Санжар в интервью телеканалу "Футбол".

По словам наставника, руководство клуба максимально поддерживает игроков и команду.

"Сделаем все, чтобы как можно быстрее выйти из этой ситуации и продолжить чемпионат. Пока команда не тренируется вообще, она на изоляции. Никакого тренировочного процесса нет, даже индивидуального. У кого-то есть возможность тренироваться, а у кого-то – нет. Поэтому пока мы не начинали даже индивидуальный тренировочный процесс", – подытожил Санжар.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский футболист Кирилл Кириленко разорвал контракт со львовскими "Карпатами", поскольку боялся заболеть коронавирусом.