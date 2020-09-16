Главный тренер "Барселоны" впервые прокомментировал "бегство" Месси

Максим Иншаков Футбол 23:27, 16.09.2020

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал попытку Лионеля Месси покинуть каталонский клуб.

Известный голландец признался, что практически не принимал участия в разрешении сложной ситуации между аргентинцем и руководством "сине-гранатовых".

"По большому счету эта история меня не коснулась. В основном это был конфликт между Месси и клубом. С тех пор я разговаривал с Месси, и мы продолжаем работать", – цитирует коуча FOX Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летний капитан сборной Аргентины, выступавший в каталонском клубе на протяжении 20 лет, в конце августа уведомил "Барселону", что он намеревался уйти бесплатно.

"Барса" отказалась признать досрочный разрыв в контракте, заявив, что момент для его использования прошел в июне. Переговоры обеих сторон зашли в тупик.

Чтобы не доводить дело до суда, аргентинец принял решение продолжить выступление в "Барсе".

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