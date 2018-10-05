Главный неудачник финала ЛЧ в Киеве снова отметился жутким ляпом

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, который нынешним летом на правах аренды перешел в "Бешикташ", отметился очередным ляпом в еврокубках. После провального финала Лиги чемпионов в Киеве, где на его совести было два пропущенных мяча, немецкий голкипер "привез" гол в поединке Лиги Европы от "Мальме".

В начале второго тайма после очередной атаки хозяев, игрок шведской команды пробивал по воротам соперника и мяч рикошетом от Джанера Эркина летел под перекладину. Вместо того, чтобы переправить снаряд на угловой, Кариус слегка черкнул летящую сферу, которая, не изменив траектории, угодила в сетку ворот.

Поединок против "Мальме" "Бешикташ" проиграл со счетом 0:2. После двух туров ситуация в группе I не прояснилась: все четыре команды набрали равное количество очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, дикий ляп вратаря "Тоттенхэма" Уго Льориса подарил гол "Барселоне".