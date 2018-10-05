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Главный неудачник финала ЛЧ в Киеве снова отметился жутким ляпом

2.1тЧитать материал на украинском

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, который нынешним летом на правах аренды перешел в "Бешикташ", отметился очередным ляпом в еврокубках. После провального финала Лиги чемпионов в Киеве, где на его совести было два пропущенных мяча, немецкий голкипер "привез" гол в поединке Лиги Европы от "Мальме".

В начале второго тайма после очередной атаки хозяев, игрок шведской команды пробивал по воротам соперника и мяч рикошетом от Джанера Эркина летел под перекладину. Вместо того, чтобы переправить снаряд на угловой, Кариус слегка черкнул летящую сферу, которая, не изменив траектории, угодила в сетку ворот.

Главный неудачник финала ЛЧ в Киеве снова отметился жутким ляпом
Новости
Вратарь "Ливерпуля" допустил позорный ляп в матче и поплатился

Поединок против "Мальме" "Бешикташ" проиграл со счетом 0:2. После двух туров ситуация в группе I не прояснилась: все четыре команды набрали равное количество очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, дикий ляп вратаря "Тоттенхэма" Уго Льориса подарил гол "Барселоне".

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Объект
Бешикташ Стамбул
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