Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Главный конкурент Лунина по "Реалу" жестко опозорился в Международном кубке чемпионов

Главный конкурент Лунина по "Реалу" жестко опозорился в Международном кубке чемпионов
Зидан не выдержал такой игры футболиста
2.3т Читать материал на украинском

Главный конкурент вратаря сборной Украины Андрея Лунина по мадридскому "Реалу" Тибо Куртуа не доиграл до конца матча с "Атлетико" (3:7) в Международном кубке чемпионов.

Бельгийский голкипер королевского клуба пропустил пять голов за 45 минут. Зинедин Зидан не смог простить своему футболисту такого позора и после первого тайма заменил Куртуа на Кейлора Наваса.

Новости
Пропустит весь сезон: звезда "Реала" получил кошмарную травму

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин в новом сезоне вновь будет выступать на правах аренды в другом клубе.

По сообщениям испанских СМИ, такое решение королевский клуб принял после того, как стало известно, что голкипер мадридцев Кейлор Навас остается в команде на следующий сезон.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Международный кубок чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Международный кубок чемпионов
Персоны
Андрей Лунин Тибо Куртуа
Место
США
Тег
Реал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel