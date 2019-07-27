Главный конкурент Лунина по "Реалу" жестко опозорился в Международном кубке чемпионов

Главный конкурент вратаря сборной Украины Андрея Лунина по мадридскому "Реалу" Тибо Куртуа не доиграл до конца матча с "Атлетико" (3:7) в Международном кубке чемпионов.

Бельгийский голкипер королевского клуба пропустил пять голов за 45 минут. Зинедин Зидан не смог простить своему футболисту такого позора и после первого тайма заменил Куртуа на Кейлора Наваса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин в новом сезоне вновь будет выступать на правах аренды в другом клубе.

По сообщениям испанских СМИ, такое решение королевский клуб принял после того, как стало известно, что голкипер мадридцев Кейлор Навас остается в команде на следующий сезон.

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