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Главный фанат "Зенита" отметился оскорблениями украинцев из-за Ракицкого

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Знаменитый актер и певец Михаил Боярский прокомментировал последствия перехода Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".

В СМИ появилась информация о том, что из-за трансфера в питерский клуб украинский футболист может лишиться места в национальной сборной.

"Если честно, меня это мало волнует. У "Зенита" же проблем не будет", - цитирует Боярского Советский спорт.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

ФК Зенит

Новости
Ахметов прокомментировал трансфер Ракицкого в Россию

При этом главный фанат "Зенита" грубо высказался об украинцах, который раскритиковали переезд футболиста в Россию.

"Насчет восприятия перехода Ракицкого у него на родине скажу так. В сегодняшней Украине наверняка есть сумасшедшие, безбашенные люди, которые назовут Ярослава предателем. Но зачем обращать внимание на идиотов? Пусть они разыгрывают свою карту – к футболу это не относится. Спорт вне политики", - наехал на фанатов Боярский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Михаил БоярскийЯрослав Ракицкий
Место
РоссияСанкт-Петербург
Теги
ФК Зенитсборная Украины по футболу
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Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
Серьёзно в не политики? А в чем уникальность спорта, что он вне политики? Тупая аленья мразь боярский, все в пределах политики, когда убивают твоих граждан соседнее конченное государство, в случае Украины это раска федераска под руководством ОПГ ОЗЕРО во главе хайла пугабыча убийцы и гопники
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