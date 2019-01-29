Главный фанат "Зенита" отметился оскорблениями украинцев из-за Ракицкого

Знаменитый актер и певец Михаил Боярский прокомментировал последствия перехода Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".

В СМИ появилась информация о том, что из-за трансфера в питерский клуб украинский футболист может лишиться места в национальной сборной.

"Если честно, меня это мало волнует. У "Зенита" же проблем не будет", - цитирует Боярского Советский спорт.

Ярослав Ракицкий ФК Зенит

Новости Ахметов прокомментировал трансфер Ракицкого в Россию

При этом главный фанат "Зенита" грубо высказался об украинцах, который раскритиковали переезд футболиста в Россию.

"Насчет восприятия перехода Ракицкого у него на родине скажу так. В сегодняшней Украине наверняка есть сумасшедшие, безбашенные люди, которые назовут Ярослава предателем. Но зачем обращать внимание на идиотов? Пусть они разыгрывают свою карту – к футболу это не относится. Спорт вне политики", - наехал на фанатов Боярский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а еще два миллиона украинцы получат в качестве бонусов.

В "ДНР" выразили восторг в связи с переходом Ракицкого в российский клуб.

Сам футболист остался доволен переходом, пообещав биться за питерских болельщиков.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!