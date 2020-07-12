Главного тренера "Спартака" нелепо развели на крупную сумму мошенники

Мошенники развели главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско почти на 250 000 рублей (немного больше $3500). Злоумышленник представился сотрудником клуба, который находился в этот момент практически в соседнем номере, сообщает Baza.

Перед гостевой игрой РПЛ против "Сочи" Тедеско в сочинский "Рэдиссона" пришла смс с вопросом "в отеле ли он сейчас".

Номер телефона был тренеру не знаком, но на аватарке было фото сотрудника клуба, поэтому Доменико решил ответить. Завязался разговор и вскоре немецкий специалист перевел средства "на срочное лечение родственника". После перевода выяснилось, что никто из сотрудников денег у Тедеско не просил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вратарь "Спартака" Александр Максименко высмеял россиян, которые поддаются панике, связанной с коронавирусом.