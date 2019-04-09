МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Главного тренера сборной Аргентины сбила машина

1.1тЧитать материал на украинском

Главного тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбил автомобиль во время велопрогулки на Майорке.

40-летний Скалони катался на двухколесном транспорте по испанскому курорту, когда неожиданно его сбил невнимательный автолюбитель. Наставник был отправлен в больницу, которая находится недалеко от Пальмы, столицы Майорки.

Он получил травмы лица и тела – в основном, это порезы и ушибы.

Новости
Первый в истории! Месси установил невероятный рекорд в Испании

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная Аргентины проиграла Венесуэле 1:3 в товарищеском матче, который состоялся в Мадриде. Впервые после чемпионата мира-2018 в состав главной аргентинской команды вернулся капитан и лидер Лионель Месси.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Тег
сборная Аргентины по футболу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения