Главного тренера сборной Аргентины сбила машина

Главного тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбил автомобиль во время велопрогулки на Майорке.

40-летний Скалони катался на двухколесном транспорте по испанскому курорту, когда неожиданно его сбил невнимательный автолюбитель. Наставник был отправлен в больницу, которая находится недалеко от Пальмы, столицы Майорки.

Он получил травмы лица и тела – в основном, это порезы и ушибы.

Muchísimas gracias por los mensajes recibidos,un par de puntos y a casa! Gracias a todos 🙏 pic.twitter.com/LMJ3jfa6Zp — Lionel Scaloni (@lioscaloni) 9 апреля 2019 г.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная Аргентины проиграла Венесуэле 1:3 в товарищеском матче, который состоялся в Мадриде. Впервые после чемпионата мира-2018 в состав главной аргентинской команды вернулся капитан и лидер Лионель Месси.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!