Глава Швейцарского футбольного союза: сыграть против Украины в 2021 году невозможно

Глава Швейцарского футбольного союза Доминик Блан исключил возможность переноса поединка шестого тура Лиги наций против Украины на 2021 год.

В интервью изданию TdG он рассказал, что это невозможно из-за загруженности международного календаря матчами Евро-2020 и отбора на ЧМ-2022. По его словам, или нашу сборную ждет техническое поражение, или результат встречи будет определен путем жеребьевки.

"Сейчас есть два варианта развития событий: техническое поражение Украине или жеребьевка, которая определит результат. В первом случае все зависит от того, соблюдали ли наши соперники медицинский протокол. Не мне об этом судить. Если ничья вина не будет доказана, то победитель будет определен путем жеребьевки. Мы думали над переносом на 2021 год. Мы всегда хотели сыграть этот матч, но правда в том, что это невозможно. В 2021-м международный календарь уже очень загружен из-за поединков Евро-2020 и отбора на ЧМ-2022", – заявил Блан.

Отметим, что в случае проведения жеребьевки есть три варианта окончания матча: победы Швейцарии или Украины со счетом 1:0 или нулевая ничья. Для сохранения прописки в элитном дивизионе Лиги наций нам хватит и ничейного результата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами заявил, что наша команда не пыталась найти решение проблемы, которая привела к отмене поединка.