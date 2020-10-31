Глава ОКР объяснил неудачи российских футбольных клубов в еврокубках

Почетный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что выступление российских футбольных клубов в еврокубках в нынешнем сезоне, отражают уровень футбола в стране, который снизился за последние годы.

"Это очевидно. Это не фактор случайного неудачного матча какого-то одного клуба, эта тенденция длится уже два года. Общий уровень (ведущих) команд у нас, к сожалению, снизился", – цитирует Жукова РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что дело не связано с лимитом на количество легионеров в командах.

"Дело не в этом, нам надо растить своих перспективных игроков. И у нас сейчас есть неплохая молодежь, в различных командах есть способные ребята. Посмотрим, что будет с ними в дальнейшем", – заметил эксперт.

В нынешнем сезоне "Ростов" и "Динамо" не смогли преодолеть квалификацию и выйти в Лигу Европы, Россию в турнире представляет только московский ЦСКА. Армейцы начали групповой этап с двух ничьих — с австрийским "Вольфсбергером" и хорватским "Динамо".

Не смогли одержать ни одной победы "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар", выступающие в групповом этапе Лиги чемпионов. В активе москвичей и краснодарцев по одному очку, петербургский клуб потерпел два поражения.