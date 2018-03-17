Глава ФИФА подшутил над сборной России по футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подшутил над сборной России по футболу. Такое заявление глава ФИФА сделал, комментируя отрицательные результаты допинг-проб, взятые у игроков команды РФ на трех последних международных турнирах.

"Подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии. Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше", — цитирует Инфантино ТАСС.

Напомним, что на совете ФИФА в Боготе Международная федерация одобрила исторические решения по ЧМ-2018 в России.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Германия выступила с официальным заявлением по бойкоту ЧМ-2018.