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Глава ФИФА подшутил над сборной России по футболу

6.7тЧитать новость на украинском

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подшутил над сборной России по футболу. Такое заявление глава ФИФА сделал, комментируя отрицательные результаты допинг-проб, взятые у игроков команды РФ на трех последних международных турнирах.

"Подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии. Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше", — цитирует Инфантино ТАСС.

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Напомним, что на совете ФИФА в Боготе Международная федерация одобрила исторические решения по ЧМ-2018 в России.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Германия выступила с официальным заявлением по бойкоту ЧМ-2018.

Персона
Джанни Инфантино
Объект
сборная России по футболу
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