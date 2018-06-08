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Украина подаст заявки еще на два финала еврокубков

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Президент ФФУ Андрей Павелко анонсировал возможность подачи заявки от Украины на проведение финала Лиги Европы и матча за Суперкубок УЕФА.

По словам Павелко, результат, который продемонстровал Киев во время проведения финалов ЛЧ дает право Украине на проведение таких футбольных событий.

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"По инициативе Президента Украины Петра Порошенко уже создан соответствующий оргкомитет. Мы обязательно будем претендовать на проведение этих поединков, причем это будет не только Киев - также будем рассматривать такие города, как Харьков, Львов, Одесса, Днепр. Это будут заявки на годы начиная с 2020-го, потому что места проведения предыдущих финалов уже определены", - приводит слова Павелко пресс-служба ФФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА поблагодарил Павелко за финал Лиги чемпионов.

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Тема
ФФУ
Персона
Андрей Павелко
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