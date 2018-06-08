Украина подаст заявки еще на два финала еврокубков

Президент ФФУ Андрей Павелко анонсировал возможность подачи заявки от Украины на проведение финала Лиги Европы и матча за Суперкубок УЕФА.

По словам Павелко, результат, который продемонстровал Киев во время проведения финалов ЛЧ дает право Украине на проведение таких футбольных событий.

"По инициативе Президента Украины Петра Порошенко уже создан соответствующий оргкомитет. Мы обязательно будем претендовать на проведение этих поединков, причем это будет не только Киев - также будем рассматривать такие города, как Харьков, Львов, Одесса, Днепр. Это будут заявки на годы начиная с 2020-го, потому что места проведения предыдущих финалов уже определены", - приводит слова Павелко пресс-служба ФФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА поблагодарил Павелко за финал Лиги чемпионов.