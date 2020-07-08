Гимн Украины перед финалом Кубка исполнит актриса "Женского квартала"

Максим Богданов Футбол 18:18, 8.07.2020 Обновлено: 18:22, 8.07.2020

Участница проекта "Женский квартал" Марта Адамчук выполнит гимн Украины перед финалом Кубка.

Марта Адамчук является актрисой "Женского квартала" с момента его создания. Ранее певица участвовала и становилась финалисткой различных талант-шоу и уже не раз выполняла гимн перед важными спортивными событиями.

"На таком высоком уровне я гимн Украины еще не выполняла, поэтому, конечно, это очень ответственная миссия", – призналась участница "Женского квартала" в интервью пресс-службе УАФ.

Марта Адамчук /
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По словам Марты, исполнить гимн перед футбольным матчем было ее давней мечтой.

"У меня папа – заядлый болельщик, и еще в детстве я загадала желание, что когда-нибудь порадую его своим выступлением на стадионе. Наконец моя мечта осуществится!" – подытожила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, финальный матч Кубка Украины по футболу "Динамо" - "Ворскла" покажет телеканалы "Футбол" и "UA:Перший".

Встреча пройдет на харьковском ОСК "Металлист" 8 июля. Начало в 21:30. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Ворскла.

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