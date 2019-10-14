Стадион в Киеве невероятно исполнил гимн Украины на матче с Португалией

Болельщики, заполнившие столичный НСК "Олимпийский", устроили потрясающий перфоманс перед игрой 8-го тура отбора Евро-2020 между футбольными сборными Украины и Португалии.

Фанаты вместе с национальным хором им. Григория Веревки невероятно мощно исполнили гимн Украины, окрасив трибуны киевского стадиона в желто-синие цвета. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Украина обыграла Литву и на 99% обеспечила себе путевку на чемпионат Европы-2020. 7 сентября встреча в Вильнюсе между этими же сборными завершилась тоже в нашу пользу (3:0).

Напомним, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

22 марта украинцы сенсационно сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а 25 марта на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

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