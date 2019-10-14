Главная Новости
14 октября • обновлено в 22:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Стадион в Киеве невероятно исполнил гимн Украины на матче с Португалией

5.8т Читать материал на украинском

Болельщики, заполнившие столичный НСК "Олимпийский", устроили потрясающий перфоманс перед игрой 8-го тура отбора Евро-2020 между футбольными сборными Украины и Португалии.

Фанаты вместе с национальным хором им. Григория Веревки невероятно мощно исполнили гимн Украины, окрасив трибуны киевского стадиона в желто-синие цвета. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Новости
Украинцы спели хит про Путина на матче отбора Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Украина обыграла Литву и на 99% обеспечила себе путевку на чемпионат Европы-2020. 7 сентября встреча в Вильнюсе между этими же сборными завершилась тоже в нашу пользу (3:0).

Напомним, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

22 марта украинцы сенсационно сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а 25 марта на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Украина - Португалия" на OBOZREVATEL.

Темы
Украина - Португалия Евро-2020
Место
Украина Киев
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Португалии по футболу НСК Олимпийский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
14
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel