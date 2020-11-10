Гигант против лилипутов: видео невероятного сольного гола вызвало недоумение в сети

Михаил Морозов Футбол 11:24, 10.11.2020

Футболист клуба "Любек" Яспер Фербелен отметился невероятным сольным голом в матче против ОХЛ, который закончился со счетом 4:3 в пользу его команды.

Знаменитый футбольный Instagram-канал 433 опубликовал на своей странице видео фантастического прохода из детского чемпионата Бельгии. Футболист удивил пользователей социальной сети не только своей техникой, а и антропометрическими данными – он выглядит гигантом на фоне своих маленьких соперников.

"Если бы у Питера Крауча и Диего Марадоны был сын", – подписан ролик на 433.

Большинство людей, посмотревших видео, не понимают, почему Фербелен настолько превосходит всех остальных игроков в росте. Они усомнились в том, что ему противостоят одногодки.

Пользователи не понимают, сколько лет футболисту
Instagram 433
Пользователи считают, что автор гола играет против детей значительно младше его
Instagram 433

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Англии футболист забил головой ударом с 25 метров.

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