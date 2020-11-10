Гигант против лилипутов: видео невероятного сольного гола вызвало недоумение в сети

Футболист клуба "Любек" Яспер Фербелен отметился невероятным сольным голом в матче против ОХЛ, который закончился со счетом 4:3 в пользу его команды.

Знаменитый футбольный Instagram-канал 433 опубликовал на своей странице видео фантастического прохода из детского чемпионата Бельгии. Футболист удивил пользователей социальной сети не только своей техникой, а и антропометрическими данными – он выглядит гигантом на фоне своих маленьких соперников.

"Если бы у Питера Крауча и Диего Марадоны был сын", – подписан ролик на 433.

Большинство людей, посмотревших видео, не понимают, почему Фербелен настолько превосходит всех остальных игроков в росте. Они усомнились в том, что ему противостоят одногодки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Англии футболист забил головой ударом с 25 метров.