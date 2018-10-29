Гибель президента "Лестера": появилась реакция Суркиса

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис эмоционально отреагировал на гибель своего коллеги из "Лестер Сити" Вишая Шриваддханапрабха. Босс "бело-синих" принес свои соболезнования в связи с трагической смертью тайского бизнесмена, который стал жертвой авиакатастрофы.

"Чрезвычайно успешный бизнесмен из Таиланда Вишай с помощью великолепной команды "Лестера" в английской Премьер-лиге доказал, что в современном футболе деньги решают далеко не все и главное прекрасное действо разворачивается на зеленом газоне. Он подарил футбольному миру надежду. В эту скорбную и тяжелую минуту мы разделяем ваше огромное горе", – говорится в заявлении Суркиса на официальном сайте "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Лестер" официально подтвердил гибель своего президента. Шриваддханапрабха и еще четыре человека разбились во время крушения клубного вертолета "лис". В СМИ была названа предварительная причина катастрофы.