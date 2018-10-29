Гибель президента "Лестера" официально подтверждена

Клуб английской Премьер-лиги "Лестер Сити" подтвердил гибель владельца Вишая Шривадданапрабхи. Он был на борту разбившегося 27 октября недалеко от стадиона вертолета. В катастрофе никто не выжил.

"С глубоким сожалением и скорбью мы сообщаем, что наш президент Вишая Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу, когда вертолет с ним и еще четырьмя пассажирами разбился недалеко от стадиона "Кинг Пауэр". Никто из них не выжил. Наши мысли со всей семьей Шривадданапрабха и с семьями тех, кто понес эту невосполнимую потерю. Мы же потеряли очень хорошего человека, доброго, щедрого, посвятившего жизнь своей семье, которую он очень любил и успешно возглавлял. "Лестер" был его семьей", – говорится в заявлении "лис".

ФК "Лестер Сити"

Напомним, крушение вертолета с президентом "Лестера", по предварительным данным, произошло из-за отказа хвостового винта.

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