Гибель 19-летнего грузинского футболиста: появились новые подробности

Михаил Морозов Футбол 14:23, 25.06.2020

На теле грузинского футболиста Георгия Шакарашвили, который был найден в реке после четырех дней поисков, обнаружили многочисленные травмы, нанесенные тупыми предметами.

"Были взяты все виды биологических материалов, чтобы определить такие важные вопросы, как, допустим, попал ли он в воду еще живым. То есть, имеем ли мы дело с удушьем в воде, асфиксией, или, наоборот, имеет место травма от тупого предмета, которая и привела к такому результату. У него проломлен череп. И на других частях тела тоже многочисленные травмы", – цитирует слова эксперта Александра Геджадзе издание NewsGeorgia.ge.

Шакарашвили является воспитанником тбилисского футбольного клуба "Сабуртало". Его смерть вызвала широкий общественный резонанс. По делу о его гибели опрошены уже более 50 человек. Никто не задержан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летний грузинский футболист поехал на день рождение знакомой девушки и погиб.

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