Герой Украины и антипод Мораеса: кто такой новичок "Динамо" Жерсон Родригес

Неужели свершилось? "Динамо" так долго искало форварда и, похоже, наконец-то вопрос снят - "бело-синие" подписали Жерсона Родригеса.

Да-да, того самого нападающего из сборной Люксембурга, который своим автоголом на последних минутах принес победу Украине. Но это лишь одна из последних вех карьеры Жерсона. OBOZREVATEL рассказывает о колоритном новичке "Динамо" и рассматривает, сможет ли Родригес наконец-то избавить киевлян от головной боли насчет форварда.

Родригес - точно из Люксембурга?

И да, и нет. Как футболист Жерсон всегда значился как люксембуржец, но родом Родригес из Португалии. Однако на Пиренеях парню не пришлось ловить звезд, и семья Жерсона изначально отдала его во Францию, где он прошел молодежную систему "Метца". А уже оттуда парня взяли "на радар" в Люксембурге.

Жерсон Родригес в матче за Люксембург против Украины

Жерсон не является "продуктом" быстрой натурализации под мгновенное усиление сборной Люксембурга, как многие думают до сих пор. За люксембуржцев Жерсон выступает еще с 2017-го, и даже успел взять участие в квалификации на ЧМ-2018. А в клубном футболе Люксембурга форвард крутится еще с 2013-го, пройдя "трясины" со второй лиги (!) чемпионата Люксембурга.

Почему Жерсона нашли аж в Японии?

В данном случае для "Динамо" Жерсон - уникальный и даже экзотический легионер. Португальский люксембуржец, который транзитом через Голландию попал в Молдову, а затем оказался в Японии. Японцы в свое время промониторили сборную Люксембурга и прошедшей зимой легко взяли себе одного из самых ярких ее игроков всего за 200 тыс. евро.

Хотя в японском футболе у Жерсона дела не пошли. "Джубило Ивата", за которую выступал Родригес, борется за выживание в высшей лиге, а сам форвард далеко не всегда в основе - за 20 туров он вышел в "старте" в 10-ти играх, и забив 5 голов.

Как Родригес стал чуть ли не героем Украины?

На удивление Жерсон Родригес - весьма узнаваемая для украинских болельщиков персона. И все благодаря одному голу - автоголу, который принес сборной Украины победу.

Тому самому автоголу на 89-й минуте в матче Люксембург - Украина, когда "сине-желтые" победили 2:1. Дело шло к ничьей, но Жерсон, отрабатывая в защите при стандарте украинцев и пытаясь выбить мяч за линию, шикарным ударом головой отправил мяч под штангу.

Это принесло Украине очень важную победу и заложило основу нынешнего лидерского положения "сине-желтых" в группе. Не добудь команда Андрея Шевченко тогда победы, сейчас бы Украина не имела таких отличных перспектив выхода на Евро. А так во многом благодаря Родригесу нашей команде удалось сделать один из лучших стартов квалификации Евро в истории - 4 очка в двух первых матчей, сыграв с Португалией и Люксембургом.

Впрочем, Жерсон Родригес остается основным нападающим сборной и ее главной надеждой в атаке. В квалификации на Евро-2020 он провел уже 4 матча, отличившись в них дважды (два раза - против Литвы).

В Японии у Жерсона Родригеса дела особо не пошли

А еще Жерсон попал в переплет "дела Мораеса", когда Португалия и Люксембург подали жалобы на Украину о незаконной натурализации Мораеса. После этого многие выступили в критику люксембуржцев именно насчет натурализации Родригеса - мол, местная федерация тоже не соблюдала норму обязательного проживания легионера на территории страны в последние 5 или даже 2 года. Однако здесь аргумент получился не действующим, так как в сборную Люксембурга Жерсон начал привлекаться еще в 2017-м, до этого получив паспорт и играя (то есть, и проживая) исключительно в Люксембурге.

Что даст Родригес "Динамо"?

Наконец-то "Динамо" может вздохнуть с облегчением - команда получает готового универсального форварда, в целом способного делать результат тут и сейчас.

Родригес является универсальным нападающим, которого используют по всей ширине атаки. При том как классическим центрфорвардом, так и футболистом второй линии атаки - оттянутым форвардом или вингером. В Японии в этом сезоне Родригес играл классического форварда, а в Люксембурге его используют как флангового атакера. При этом голы у Жерсона идут с разных позиций.

Жерсон Родригес ФК "Динамо" Киев

"Динамо" наверняка рассчитывает на люксембуржца в центре атаки, ведь на флангах сейчас (по крайней мере, пока) все в порядке - есть Беньямин Вербич и Виктор Цыганков, также пришел Александр Караваев. А вот оттянутого нападающего под центрфорвардом Жерсон может сыграть отлично - у него большая стартовая скорость и хорошие рывки, благодаря чему Родригес резко вырывается из глубины в свободные зоны. Ну и техникой футболиста природа тоже не обделила.

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