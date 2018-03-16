Герой дня: футболист сборной Бельгии спас жизнь знаменитому аргентинскому игроку во время матча - появилось видео

Известный полузащитник Янник Феррейра Карраско, выступающий в составе китайского ”Дялань Ифан”, стал настоящим героем матча ”Бэйцзинь Гоань”. Бельгиец спас жизнь своему одноклубнику - футболисту сборной Аргентины Николасу Гайтану.

Инцидент произошел в начале второго тайма. Бывший игрок мадридского "Атлетико" бежал в атаку, однако на ровном месте потерял сознание и упал в обморок. Арбитр сперва дал продолжить встречу, но одноклубники Гайтана, в том числе и Карраско, с которым они вместе выступали в Испании, мгновенно поняли, что с аргентинцем что-то не так.

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Игрок сборной Бельгии бросился к партнеру по команде, начав делать ему искусственное дыхание. Затем Карраско сменили врачи, быстро выбежавшие на поле.

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30-летний Гайтан был доставлен в больницу, где заявил, что не помнит произошедшего. На данный момент футболист находится под наблюдением врачей, передает Mundo Deportivo.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что перспективный украинский футболист получил тяжелейшую травму и вылетел на полгода.