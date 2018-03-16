УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Герой дня: футболист сборной Бельгии спас жизнь знаменитому аргентинскому игроку во время матча - появилось видео

7.8тЧитать новость на украинском

Известный полузащитник Янник Феррейра Карраско, выступающий в составе китайского ”Дялань Ифан”, стал настоящим героем матча ”Бэйцзинь Гоань”. Бельгиец спас жизнь своему одноклубнику - футболисту сборной Аргентины Николасу Гайтану.

Инцидент произошел в начале второго тайма. Бывший игрок мадридского "Атлетико" бежал в атаку, однако на ровном месте потерял сознание и упал в обморок. Арбитр сперва дал продолжить встречу, но одноклубники Гайтана, в том числе и Карраско, с которым они вместе выступали в Испании, мгновенно поняли, что с аргентинцем что-то не так.

Новости
Футболист ПСЖ променял больного сына на бриллианты и машины

Игрок сборной Бельгии бросился к партнеру по команде, начав делать ему искусственное дыхание. Затем Карраско сменили врачи, быстро выбежавшие на поле.

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

30-летний Гайтан был доставлен в больницу, где заявил, что не помнит произошедшего. На данный момент футболист находится под наблюдением врачей, передает Mundo Deportivo.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что перспективный украинский футболист получил тяжелейшую травму и вылетел на полгода.

Читайте все новости по теме "чемпионат Китая" на Обозревателе.

Тема
чемпионат Китая
Место
Китай
Объекты
Атлетико Мадридсборная Бельгии по футболусборная Аргентины по футболу
Поделиться в Facebook

Наши блоги