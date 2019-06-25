Герой ЧМ по футболу U-20 разочаровался в украинцах: спортивные итоги 24 июня

Украинский чемпион Василий Ломаченко восхитил звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а герой сборной Украины U-20 Ефим Конопля откровенно рассказал, что разочаровался из-за реакции соотечественников на победу команды на ЧМ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 24 июня.

Кроме того, экс-соперник Василия Ломаченко кубинец Гильермо Ригондо добыл спорную победу нокаутом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

26 ударов за 11 секунд: Ломаченко вызвал переполох среди звезд UFC

"Бьемся за нацию, а получаем..." Лидер сборной Украины U-20 признался в разочаровании после победы на ЧМ

Жертва Ломаченко вернулся в ринг и победил скандальным нокаутом: видео

Жрет мозг: борец Беленюк жестко ответил на фейки российской пропагандистки Скабеевой

Блистал Шевченко: назван хозяин Олимпиады-2026

"Обожаю": Руис неожиданно отреагировал на выпад Фьюри

"Моя страна оккупирована": футболисты "Ворсклы" поддержали акцию против России

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!