Герои! Сборную Хорватии невероятно встретили в Загребе: опубликованы яркие фото и видео

Футболисты сборной Хорватии в понедельник, 16 июля, вернулись на родину с триумфального для себя чемпионата мира 2018 года, который проходил в России. Подопечные Златко Далича произвели настоящий фурор на турнире, сумев дойти до финала, где в зрелищной игре уступили Франции – 2:4.

Несмотря на поражение, родные болельщики организовали "клетчатым" невероятный прием. На главной площади Загреба имени Бана Елачича собралась многотысячная толпа, которая пришла поприветствовать своих любимцев. Кроме того, на всем пути следования кортежа с автобусом национальной команды фанаты организовали настоящий живой коридор.

Вашему вниманию - впечатляющие фото и видео со столицы Хорватии.

Waiting for our boys! GO CROATIA! #Croatia #Croatian 🇭🇷⚽️🔥❤️ pic.twitter.com/iV5yDsuTma